موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب محبو وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، المواجهة النارية بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

يوفنتوس يواجه مانشستر سيتي في الشامبيونز ليج

ويحتضن ملعب أليانز معقل البيانكونيري، القمة المثيرة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الفرنسي كليمان توربين.

ويحتل المان سيتي المركز السابع عشر في ترتيب جدول الشامبيونز ليج، برصيد 8 نقاط، بفارق عدد الأهداف عن صاحب المركز التاسع عشر فريق اليوفي، والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

txt

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

txt

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس

موعد مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الشامبيونز ليج

من المقرر أن تقام مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي الشامبيونز ليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

bein sport باريس سان جيرمان باريس سان بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا موعد مباراة يوفنتوس مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد أتلانتا

اتحاد جدة يرصد التعاقد مع نجم برشلونة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات رجال طائرة الأهلي في بطولة العالم بالبرازيل

إصابة 3 أشخاص إثر حريق اندلع بشقة سكنية بأكتوبر

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا والمعلق

عاجل.. عرض برتغالي يقرب نجم الأهلي من الرحيل في يناير

التفاصيل الكاملة حول استبدال العملة في السودان

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26