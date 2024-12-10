موعد مباراة الأهلي وبرايا كلوب اليوم في بطولة العالم للكرة الطائرة والقناة الناقلة

يفتتح الفريق الأول لكرة الطائرة في النادي الأهلي بداية مشواره في بطولة مونديال العالم للأندية والتي تقام في البرازيل بمواجهة بارايا البرازيلى.

وكان الأهلي قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق بوسالم التونسي حامل اللقب في شهر أبريل الماضي.

و تواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من: "كوتشيني لوبي، برايا كلوب، وفولاد سيرجان".

مواعيد مباريات طائرة الأهلي في المونديال

و يفتتح الأهلى أولى مبارياته فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، أمام بارايا البرازيلى بينما يواجه فولاد سيرجان الإيرانى فى الثالثة عصر الأربعاء بتوقيت القاهرة في المباراة الثانية.

بينما يلتقى مع لوبى سيتيانوفا الإيطالي فى الواحدة والنصف صباح السبت المقبل.

قائمة النادي الأهلي

وتضم قائمة النادي الأهلي 15 لاعب وهم:- عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

وتقام البطولة في الفترة التي تبدأ من 10 ديسمبر حتى 15 من الشهر ذاته.