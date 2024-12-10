مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

جيرونا ضد ليفربول، الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن ضد إنتر ميلان، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شاختار دونيتسك ضد بايرن ميونخ، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس

لايبزيج ضد أستون فيلا، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أتالانتا ضد ريال مدريد؛ الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

ريد بول سالزبورج ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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