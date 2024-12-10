موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وجيرونا في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر الجاري على ملعب مونتيليفي معقل الفريق الإسباني.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد جيرونا، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد جيرونا، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق المميز خليل البلوشي.