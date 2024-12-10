كريم الحسيني يُحيي ذكرى وفاة المخرج سمير سيف: "أول من علمني حرفًا في عالم السينما"

أحيا الفنان كريم الحسيني ذكرى وفاة المخرج الكبير د. سمير سيف، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، وذلك من خلال مشاركة منشور على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام ". عبّر الحسيني في منشوره عن امتنانه العميق لسمير سيف، الذي كان له فضل كبير في تعليمه وإرشاده خلال بداياته الفنية، واصفًا إياه بـ "الأستاذ المبدع".

كتب كريم الحسيني في منشوره:

"في ذكرى رحيل أستاذي المبدع دكتور سميرسيف، المخرج العظيم وأول من علمني حرفًا في عالم السينما... رحمة الله عليه. من أعماله التي ستبقى خالدة في الذاكرة: (المولد)، (شمس الزناتي)، و(معالي الوزير). ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى. ألف رحمة ونور عليه".

كما أرفق الحسيني المنشور بصور لبعض الأعمال السينمائية التي تحمل توقيع المخرج الراحل، والتي تُعد علامات بارزة في تاريخ الفن السابع بمصر، مثل فيلم "المولد" الذي تناول واقع الطبقات الشعبية، وفيلم "شمس الزناتي" الذي جسّد معاني النضال، وفيلم "معالي الوزير" الذي تناول أبعادًا سياسية واجتماعية بجرأة وإتقان.

ختم الحسيني منشوره بالدعاء للمخرج الراحل، مؤكدًا أن أعماله وإنجازاته ستظل محفورة في وجدان الأجيال القادمة، وستبقى مصدر إلهام لكل فنان يبحث عن التميز والاحترافية في عالم السينما.

جدير بالذكر أن سمير سيف، الذي توفي في 9 ديسمبر 2019، كان من أكثر المخرجين تأثيرًا في السينما المصرية، حيث عمل مع كبار نجوم الفن، مثل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي. ترك خلفه إرثًا فنيًا زاخرًا بالأعمال التي لا تزال تحظى بإعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء