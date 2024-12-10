عمرو عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده برسالة مليئة بالأمل والتفاؤل: "قررت أهنى نفسي بنفسي"

الفجر الفني
عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز

 

احتفل الفنان المصري عمرو عبد العزيز بعيد ميلاده، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة مميزة مليئة بالتفاؤل والسعادة.

كتب عمرو في منشوره: "النهارده يوم مش عادي... النهارده عيد ميلادي. أنا قررت إني أهنّي نفسي وأقولها: كل سنة وأنا طيب وبخير ومبسوط وفرحان وسعيد، وتكون السنة الجديدة حلوة قوي قوووووي."

وقد لاقت كلماته تفاعلًا كبيرًا من محبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث انهالت التعليقات بالتهاني والدعوات بالسعادة والنجاح في حياته الشخصية والمهنية.

وعُرف عن عمرو عبد العزيز عفويته وحرصه على مشاركة تفاصيل حياته مع جمهوره، مما يعزز من شعبيته ويجعل متابعيه يشعرون بالقرب منه. ولم تخلُ تعليقات المتابعين من الإشادة بصدقه وروحه المرحة، بالإضافة إلى تمنياتهم بأن تكون السنة الجديدة مليئة بالنجاحات واللحظات السعيدة.

ويعتبر عمرو عبد العزيز من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، بفضل أدائه المتقن وشخصيته المحبوبة. وبهذه المناسبة، يتطلع جمهوره إلى رؤية مزيد من أعماله الفنية خلال العام المقبل.

 

 

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