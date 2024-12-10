عاجل - استقرار أسعار الذهب في مصر: متابعة شاملة لتعاملات الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع قدره 40 جنيهًا في المتوسط لجميع الأعيرة خلال تعاملات الأمس. تأتي هذه التطورات في سياق تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميًا ومحليًا، مما يثير تساؤلات حول اتجاه الأسعار في الأيام القادمة.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

السعر الرسمي

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 اليوم الثلاثاء سعرًا قدره 30،320 جنيهًا، وهو السعر الصافي قبل إضافة المصنعية والضرائب والدمغات.

سعر الشراء من المستهلك

بلغ سعر الشراء من المستهلك نحو 30،160 جنيهًا.

تفاصيل مصنعية الجنيه الذهب

الجنيه المغلف : تتراوح مصنعيته بين 300 و400 جنيه.

: تتراوح مصنعيته بين 300 و400 جنيه. الجنيه غير المغلف: تتراوح مصنعيته بين 100 و200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

سعر البيع للمستهلك

عيار 24 : 4،331 جنيهًا.

: 4،331 جنيهًا. عيار 21 : 3،790 جنيهًا.

: 3،790 جنيهًا. عيار 18 : 3،248 جنيهًا.

: 3،248 جنيهًا. عيار 14: 2،527 جنيهًا.

سعر الشراء من المستهلك

عيار 24 : 4،308 جنيهات.

: 4،308 جنيهات. عيار 21 : 3،770 جنيهًا.

: 3،770 جنيهًا. عيار 18 : 3،231 جنيهًا.

: 3،231 جنيهًا. عيار 14: 2،513 جنيهًا.

تشهد أسواق الذهب حاليًا حالة من الاستقرار النسبي

تشهد أسواق الذهب حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في ظل تأثيرات السوق العالمية. ومع ذلك، يظل الذهب أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التذبذب الاقتصادي، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا حيويًا.