عاجل- الدفاع المدني السوري يعلن انتهاء عمليات البحث عن الزنازين السرية في سجن صيدنايا

الدفاع المدني السوري يعلن انتهاء عمليات البحث

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات البحث دون العثور على أي زنازين أو سراديب سرية غير مكتشفة. وفي هذا التقرير، سنستعرض تفاصيل عمليات البحث.

سجن صيدنايا

عمليات البحث الشاملة

بعد يومين من البحث المتواصل عن معتقلين محتملين في سجن صيدنايا، أعلن الدفاع المدني السوري انتهاء العمليات دون العثور على أي زنازين أو سراديب سرية غير مكتشفة. وقد أكد البيان الصادر اليوم الثلاثاء أن الفرق المختصة قد بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن، بما في ذلك الأقبية والساحات، دون العثور على أي أدلة تشير إلى وجود أقبية أو سراديب غير مكتشفة.

خيبة أمل أهالي المعتقلين

أعرب الدفاع المدني السوري عن خيبة أمله الكبيرة نظرًا لوجود آلاف المعتقلين الذين مازالوا في عداد المفقودين، حيث لم يتمكن ذووهم من الحصول على أي معلومات تكشف مصيرهم.

مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

لفت الدفاع المدني في بيانه نظر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتشار الكبير للمعلومات المضللة والشائعات حول السجون والمعتقلين، داعيًا إلى توخي الحذر عند تلقي هذه المعلومات ومشاركتها عبر الإنترنت. وحذر البيان من أن نشر المعلومات غير المؤكدة قد يتسبب بأذى نفسي لذوي الضحايا ويفاقم من معاناتهم.

أهمية الحفاظ على الأدلة الفيزيائية

ناشد الدفاع المدني جميع الأطراف بعدم الحفر في السجون أو المساس بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تدمير أدلة فيزيائية قد تكون أساسية للكشف الحقائق ودعم جهود العدالة والمحاسبة. وأكد البيان أن الفرق المختصة جاهزة للتعامل مع أي سجن يتوقعون وجود معتقلين في أماكن سرية فيه.

الدعوة لدعم جهود المجتمع المدني

طالب الدفاع المدني المؤسسات الدولية المختصة والسلطات المحلية بدعم جهود المجتمع المدني السوري للكشف مصير المفقودين من كل الأطراف، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والمحلي في هذا المجال لتحقيق العدالة وتقديم الدعم للأهالي المكلومين.