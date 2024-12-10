شبكة HBO Max تكشف عن تفاصيل جديدة حول مسلسل Harry Potter المرتقب

الفجر الفني
مسلسل Harry Potter
مسلسل Harry Potter المرتقب

أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التلفزيوني الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي شهدت تصوير الأفلام الأصلية، وفقًا لما نشره موقع "NME".

 

 

تأجيل العرض إلى 2027

أشار التقرير إلى أن السلسلة، التي كانت مقررة للوصول في وقت أقرب، قد تأجلت حتى عام 2027. جاء هذا القرار لضمان تقديم المسلسل بأعلى جودة ممكنة، حيث قال جي بي بريت، رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery:
"نحن متحمسون للغاية لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها."

من المتوقع أن يمتد المسلسل إلى سبعة مواسم، حيث سيتم تكييف كل موسم بناءً على أحد كتب سلسلة المؤلفة جاي كاي رولينج الشهيرة.

 

 

فريق عمل مميز

المسلسل يتم تطويره بواسطة فرانسيسكا جاردينر، كاتبة مسلسل Succession، مع مشاركة المخرج مارك ميلود، الذي سيخرج عدة حلقات.

البحث عن أبطال السلسلة

لم يتم بعد الإعلان عن اختيار أي من الممثلين الرئيسيين للعمل، لكن تجارب الأداء بدأت بالفعل في المملكة المتحدة وأيرلندا منذ سبتمبر الماضي.

 

 

تصوير في موقع الأسطورة

العودة إلى الاستوديوهات البريطانية التي صورت فيها الأفلام الأصلية تضيف لمسة من الحنين والإبداع، ما يزيد من حماس الجمهور حول هذا المشروع المنتظر.


يبدو أن شبكة HBO Max تهدف إلى إعادة إحياء السحر الذي عُرفت به سلسلة Harry Potter، مع وعود بتقديم تجربة استثنائية تمتد لسنوات، تليق بجمهور السلسلة العريق.

 

مسلسل Harry Potter المرتقب شبكة HBO Max تكشف عن تفاصيل جديدة حول مسلسل Harry Potter المرتب الفجر الفني مشاهير هوليود

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