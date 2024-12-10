حملة مكبرة على النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم في المنصورة

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة  

 

قاد الحملة  نائبى رئيس حى غرب المنصورة  حمدى رشاد،  وأحمد ماهر، وفريق النوبتيجية الليلية المشكل من الأستاذ أحمد نشأت مسئول الأشغالات بالنوبتجيه المسائيه

وقد استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حى غرب  ، حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق للكافيهات والمقاهى والمحلات والباعة الجائلين، التي تعوق حركة المارة 
كما تم خلال الحملة التصدى بكل الحزم لظاهرة اصبحت تؤرق الشارع الدقهلاوى وتؤثر بالسلب على منظومة النظافة وتعرقل عملها الاوهى ظاهرة النباشين حيث تم مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين بالشوارع الكائنة بنطاق الحى.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة  ، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة.

 

جانب من الحملة

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إزالة التعديات والإشغالات الشكل الحضاري الباعة الجائلين الميادين الرئيسية حملة مكبرة لإزالة التعديات حي غرب المنصور حى غرب المنصورة نائب

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