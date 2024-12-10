المخرجة زينة أشرف عبد الباقي: سعيدة بردود الفعل على فيلم "مين يصدق" وتعلمت الإخراج والتمثيل في نيويورك

قالت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أنها سعيدة بردود الفعل الرائعة على عرض فيلم "مين يصدق"، وذلك أثناء عرض الفيلم بمهرجان القاهرة أو أثناء العرض الخاص، مشيرة إلى أنهم انتظروا لمدة عام كامل حتى تخرج هذه التجربة إلى النور.

أبرز تصريحات زينة أشرف عبدالباقي

وأضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس وأبطال الفيلم يوسف عمر والفنانة جيدا منصور أنها كانت تتمنى أن تقوم بتقديم تلك الخطوة والتي تبرز أنهم كشباب لديهم أفكار ورؤى جديدة، مضيفة الفيلم فكرتي وشاركت في السيناريو ومن إخراجي، وأنا أستطيع أن أكتب قصة الفيلم وأن أوصله إلى المشاهد.

وتابعت أخذت كورسات وأنا عندي 14 سنة وكنت أدرس في نيويورك وقدمت تجربة فيلم واختاروني في هذا العمر، وكانت تجربة رائعة واستفدت منها كثيرًا.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع المنتج وقدمت فكرة وقصة الفيلم، معلقة تحدثنا وقمنا بتغيير بعد الأحداث داخل الفيلم، والرسالة تحكي عن بنت مدلعة تتعلق بأحد الشباب ويأخذها معه في طريق النصب وتتخللها قصة حب.

واوضحت أنها أخذت ورش تمثيل حتى تشعر بالممثل وتعرف كيف تتواصل مع الممثل، وأنهم خضعوا لبروفات لأكثر من أسبوعين، وأنها لا تفكر حاليا في التمثيل فهي تشعر بالارتياح كمخرجة.

زينة أشرف عبدالباقي

زينة أشرف عبدالباقي تتحدث عن مشاركة والدها في فيلم “مين يصدق”

وعن مشاركة الفنان اشرف عبد الباقي أشارت إلى أن الفيلم منذ أن كان فكرة تحدثت معه وتناقشنا في العديد من الامور واقترحت عليه تقديم دور بالفيلم " الحاج حناوي " وبعد أن قرأ الورق وافق عليه وأنا أرى أن الفنان اشرف عبد الباقي لديه امكانات وقدرات كبيرة وأنه يستطيع تقديم أدوار مختلفة.

زينة أشرف عبدالباقي تتحدث عن مشاركة شريف منير في فيلم “مين يصدق”

وعن الفنان شريف منير أجابت بعد أن قرأ الورق وافق علي المشاركة وكان الجميع بيشجعوني ويدعموني وتعاملوا معي كمخرجةً، وعن مشاريعها المستقبلة اجابت بأنها لديها مشروع فيلم ولكنه في البداية.