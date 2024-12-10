الفنان يوسف عمر بطل فيلم "مين يصدق": وافقت على الفور وكنت خائف من البطولة الأولى

الفجر الفني
يوسف عمر
يوسف عمر

قال الفنان يوسف عمر بطل فيلم "مين يصدق" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي علة قناة الحياة، أنه منذ البداية ومنذ أن قرأ الورق، كان معجبًا جدًا بالفكرة والدور وكان خائفًا من البطولة، مضيفا تحدثت مع المخرجة زينة أشرف عبد الباقي وشعرت بسعادة وارتياح وبدأنا في تقديم الفيلم ودوري مختلف جدًا عن بعض أدواري السابقة فلم أظهر في شكل الشاب الوسيم، وكنت أتمنى أن أقدم أدوار مختلفة ومتنوعة، وسأشارك في تجربة درامية مختلفة  في رمضان المقبل.

 

صناع فيلم مين يصدق مع عمرو الليثي

يوسف عمر يكشف عن أصعب مشاهد الفيلم

 

وعن أصعب مشهد بالفيلم  أوضح أن مشهد بطل العمل" باسم"  وهو يحكي عن حياته والتي أسهمت في تشكيل شخصيته، كنت أفكر كثيرًا في أن أقدم أفضل أداء.

 

أبرز تصريحات جيدا منصور بطلة فيلم “مين يصدق”

 

 

وعلى جانب آخر  أشارت جيدا منصور بطلة الفيلم عن شخصية " نادين " أن المخرجة زينة أشرف عبد الباقي مخرجة متميزة وعلى الرغم من أن هذه هي البداية لها ولكنها متمكنة من أدواتها وتتعامل بشكل رائع مع فريق العمل، وهي ليست ديكتاتورة.


وعن أصعب مشهد اجابت أنه مشهد في المستشفي وأنه صعب جدًا وخصوصًا لو بنت.

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