ياسمين رئيس تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الفجر الفني
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد لقائها، مساء أمس، مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قناة "دي إم سي"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بمشوارها الفني وحياتها الشخصية.

 

ياسمين رئيس

 

أبرز تصريحات ياسمين رئيس

 

تحدثت عن كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه " الذي تنتظر عرضه قريبًا، حيث كانت دنيا توقظها أثناء التصوير وتقول لهاوقالت:" "تعبانة إيه، أنتِ نايمة 8 ساعات"، وتجدها نشيطة وتشغل أغاني رضا البحراوي، مما أضفى جوًا من المرح على الكواليس.

 

كما أشادت ب أحمد خالد صالح مشيرة أنه اكتشاف كإنسان وفنان، يتمكن من تجسيد الشخصية بسلاسة ودون مجهود أو تصنّع.

 

ياسمين رئيس عن مسلسل “جودر”

 

أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن إعجابها الكبير بالفنان ياسر جلال، واصفة إياه بـ”النجم الحقيقي”، وذلك بعد تعاونهما مؤخرًا في مسلسل “جودر”.

 

وقالت ياسمين: “هو نجم بجد، تواضع وأدب وخبرة وحنين ومحترم وبيساعدني طول الوقت وبيدعمني، وكان حافظ دوري ودوره وكل الأدوار، ودي كانت أحلى تجربة".

 

ياسمين رئيس عن مسلسل “رقم سري”

 

وتحدثت أيضا عن دورها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل “رقم سري” الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة “دي إم سي”، قائلة:بحس ان “لقاء” شخصية حقيقية أوي تشبه الصراع الحقيقي اللي الانسان بيمر به، مفيش حد كويس طول الوقت أو العكس".

 

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