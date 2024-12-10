رئيس جامعة أسيوط يشهد فعاليات ختام النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم بالاقصر

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فعاليات ختام النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدير البحري معبد حتشبسوت بالأقصر

وجاء ذلك بحضورالدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات، وكبار الشخصيات العامة، وبحضور 562 طالب وطالبة

وأشاد الدكتور المنشاوي بمشاركة وفد جامعة أسيوط في ختام فعاليات النسخة الأولى من المبادرة، وبالعرض المُشرف الذي قدمته الطالبة هايدي محمود عبد الصبور كورال وشهد إشادة واسعة، وإعجاب كبير، مشيرًا إلى الدعم الشامل الذى يلقاه الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط وفريق الكورال، وتوفير أفضل المدربين المتخصصين؛ ليقدموا الأفضل دائمًا

وكما أشاد رئيس جامعة أسيوط؛ بمبادرة تمكين التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية، وتهدف إلى تقديم عدد من الخدمات للطلاب ذوى الهمم، في إطار دمجهم بالمجتمع، وزيادة قاعدة المشاركة الطلابية لهم في الأنشطة المختلفة، والتعاون في إعداد، وتأهيل كوادر منهم؛ لتصبح مؤهلة، ومدربة وقادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي، وتنفيذ مسابقات، ولقاءات، وفعاليات مُشتركة لهؤلاء الطلاب؛ بالاشتراك مع باقى زملاءهم، وإقامة مشروعات، وبرامج توعوية، وتثقيفية، وتدريبية، وتنظيم ندوات، وورش عمل؛ للتعريف بحقوق ذوي الهمم وواجباتهم، والمشاركة في إجراء البحوث، والدراسات، والمؤتمرات المُتعلقة بقضايا الشباب من ذوي الهمم.

والجدير بالذكر، إن جامعة أسيوط نظّمت عددًا من الأنشطة، والتدريبات وورش العمل؛ لتنمية مهارات ذوي الهمم، في إطار مبادرة تمكين، والتي نفذها مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز

ويهدف مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة إلى تعزيز بيئة تعليمية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، وتقديم خدمات متكاملة لهم؛ مما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع الطلاب الأسوياء، وكذلك تقديم برامج، وأنشطة تساعدهم فى تنمية مهارتهم، وذلك من خلال؛ تنظيم دورات تدريبية، وندوات للتوعية، وورش عمل، وحلقات نقاشية؛ لتأهيل العاملين في مجالات عمل المركز مما يجعلهم قادرين على التواصل مع الفئات المستهدفة، وأيضا إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة؛ بهدف تحديد احتياجتهم والرقي بالخدمات التي تقدم لهم، وتأهيلهم للمشاركة بإيجابية في المجتمع، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وتقديم يد المساعدة لهم، من خلال توفير الوسائل التعليمية التي تحفزهم على التفوق