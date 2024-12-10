خلال أيام.. إيساف يفاجئ جمهوره بأغنية "ضيف شرف" على شكل فيديو كليب

يستعد الفنان إيساف لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ضيف شرف" على شكل فيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري، وتأتي هذه الأغنية لتضيف لمسة جديدة لمسيرته الفنية، حيث يكشف من خلالها عن أسلوب موسيقي مختلف عما قدمه سابقًا.

تفاصيل الفيديو كليب

ومن المتوقع أن يشهد الفيديو كليب الكثير من المفاجآت، حيث يشهد الكلب وجود تعاون مع فريق عمل متميز ومبتكر.

أغنية "ضيف شرف" من كلمات وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج نبيل مكاوي وهو أول تعاون يجمعه مع الفنان إيساف.

مسلسل غموض

وفي سياق أخر، يستعد الفنان إيساف للمشاركة في أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "غموض"، ومن المقرر أن يجسد دور صاحب معرض سيارات.

أبطال مسلسل غموض

ويضم المسلسل فريق عمل من ألمع النجوم وهم، نضال الشافعى، وإلهام عبدالبديع، ونهال عنبر، ميدو عادل، إيساف، ندى بهجت، رنا سماحة، ياسر على ماهر، محمد نجاتي، طاهر أبو ليلة، محمد أبو داود، هاجر الشرنوبي، وغيرهم من النجوم، مسلسل غموض من تأليف فتحي الجندى وإخراج حسام سلامة.