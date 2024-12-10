أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار البقوليات في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة قنا.

 أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 40 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 30 وحتى 35 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 40 جنيها، والحبة الكبيرة من 55 جنيها إلى 60 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

 سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 25 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 10 علامات الحمل 2024 في أسواق ومحال محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار البقوليات قنا فول قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 9-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2024 في محافظة قنا

أسعار البقوليات اليوم الاثنين 9-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أشرف عبد الباقي: وافقت على المشاركة بفيلم " مين يصدق " لإعجابي بالقصة وفكرة العمل

عاشور: يشهد توقيع بروتوكولات المرحلة الثالثة لتأسيس 7 مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة

"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

محافظ أسيوط يدعو أصحاب المواهب من الشباب للمشاركة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى صدفا المركزى