ليس علي معلول.. الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد نجمه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا عقب العودة من قطر.

الأهلي يقترب من تجديد عقد ياسر إبراهيم

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي توصل لاتفاق مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده".

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وأضاف:" الأهلي استقر على تجديد عقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين، في الموسم الأول سيتم احتساب نسبة مشاركة معينة، إذا تخطاها اللاعب سيتم تجديد عقده لموسم آخر تلقائيا، والأقرب هو استمراره لموسمين كاملين مع النادي، لأنه لاعب جيد ويشارك في العديد من المباريات ".
 

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