أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
|الحجم
|السعر
|ربع جرام
|1،410 جنيه
|نصف جرام
|2،715 جنيه
|1 جرام
|4،945 جنيه
|2.5 جرام
|12،321 جنيه
|5 جرام
|24،100 جنيه
|10 جرام
|48،185 جنيه
|20 جرام
|96،235 جنيه
|نصف اونصة
|76،175 جنيه
|اونصة
|150،335 جنيه
|50 جرام
|238،935 جنيه
|100 جرام
|477،870 جنيه
|ربع كيلو
|1،187،795 جنيه
|نصف كيلو
|2،375،050 جنيه
|كيلو
|4،747،875 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.