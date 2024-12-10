أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،410 جنيه نصف جرام 2،715 جنيه 1 جرام 4،945 جنيه 2.5 جرام 12،321 جنيه 5 جرام 24،100 جنيه 10 جرام 48،185 جنيه 20 جرام 96،235 جنيه نصف اونصة 76،175 جنيه اونصة 150،335 جنيه 50 جرام 238،935 جنيه 100 جرام 477،870 جنيه ربع كيلو 1،187،795 جنيه نصف كيلو 2،375،050 جنيه كيلو 4،747،875 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب