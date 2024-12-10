نجوى كرم تنير المسارح العربية والعالمية بجولة غنائية استثنائية

الفجر الفني
نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد شمس الأغنية العربية الفنانة العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم للقاء جمهورها في جولة غنائية مميزة تشمل نخبة من أبرز المسارح والقاعات العربية والعالمية، حيث ستقدم لمحبيها تجربة فنية غنائية متفردة تجمع بين روعة الأداء المتميز بأغنياتها الشهيرة وسحر صوتها وضمن أهم تقنيات الإضاءة والصوت، وبرفقة فرقتها الموسيقية.

تفاصيل الجولة العالمية لنجوى كرم 

 

تنطلق الجولة الغنائية العربية والعالمية بحفلين استثنائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من على مسرح دبي أوبرا يوم 29  ديسمبر 2024، حيث ستشدو نجوى بأجمل أغنياتها وسط أجواء فنية راقية، يلي ذلك حفل ثاني في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2024 يوم30  ديسمبر 2024، بمشاركة الفنان الشامي، ليقدما معًا سهرة مليئة بالطرب والإبداع.

موعد حفل نجوى كرم في عمان 

 

أما عشاق شمس الأغنية في سلطنة عُمان، فسيكونون على موعد معها في العاصمة مسقط على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يوم 24  يناير 2025، ضمن حفل سيحمل لقاء متجدد مع الجمهور العماني.

 

وتتبع نجوى كرم بعد ذلك من جولتها العربية والعالمية في العاصمة الهولندية أمستردام، يوم  8 فبراير 2025، حيث ستقدم الحفل للجمهور العربي والأوروبي في قاعة الحفلات الموسيقية  HET CONCERTERDAM، محققةً تواصلًا فنيًا مع جمهورها في أوروبا والعالم.

 

مشاركة نجوى كرم في برنامج آراب جوت تالنت 

 

ومن جهة أخرى، تستكمل نجوى كرم المشاركة في الحلقات المباشرة والنهائية ضمن لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" في الرياض، إلى جانب علي جابر وباسم يوسف ناصر القصبي، وذلك في حلقة استثنائية هذا الأسبوع بيوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 والذي يعرض عبر قنوات مجموعة mbc الإعلامية.

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