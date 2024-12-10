مهرجان فنون الأداء يكرم السقا والتهامي ومحمود رضا

يكرم مهرجان فنون الأداء خلال حفل افتتاح دورته الرابعة بمسرح السامر يوم 15 ديسمبر عدد من القامات الفنية من رموز الفن والأدب الشعبي، ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم لفنان الكبير الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه.

مهرجان فنون الأداء

تفاصيل مهرجان فنون الأداء

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية من مهرجان فنون الأداء

الجدير بالذكر أن المهرجان قد أعلن في بيان سابق عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية، وهم: الأستاذ الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الدكتور محمود صبري، مصمم الديكور المسرحي حازم شبل، المخرج إسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.