رئيس مياه القناة: استمرار تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

محافظات
جانب من الجهود
جانب من الجهود

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي استمرار أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي،" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة، وتنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفه مستمرة أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بصفة مستمرة علي أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف القناة، أن هناك فرق أخري تعمل علي تطهير شبكات وبالوعات الصرف من المخلفات والرواسب في محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وتعمل تلك الفرق أيضا علي تركيب أغطية خراسانية جديدة محكمة، بدل التي تم سرقتها والتي تعد إهدارا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرا علي أرواح المواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة العمل ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه هناك متابعة مستمرة علي مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور وتفقد ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.

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