مواعيد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية لشهر يناير 2025 في مصر

يبحث العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص عن جدول الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية خلال شهر يناير 2025، خاصةً بعد انتهاء إجازات عام 2024.

سنعرض تفاصيل أول إجازة رسمية في 2025 ومواعيد الإجازات الأخرى خلال شهر يناير، بالإضافة إلى جدول الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر.

موعد أول إجازة رسمية في 2025

يوافق أول يوم عطلة رسمية في العام الجديد يوم الأحد 7 يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبما أن يومي الجمعة والسبت 5 و6 يناير هما عطلتان أسبوعيتان، يحصل الموظفون على إجازة طويلة تمتد لثلاثة أيام متصلة.

جدول إجازات شهر يناير 2025

يتضمن شهر يناير 11 يوم إجازة تشمل الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وهي كالتالي:

الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية. الثلاثاء 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد (قد يتم ترحيله إلى الخميس 9 يناير). الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية. الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية. الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 25 يناير 2025: عيد الشرطة وثورة 25 يناير (قد يتم ترحيله إلى الأحد 26 يناير). الأحد 26 يناير 2025: إجازة ترحيل عيد الشرطة. الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر

فيما يلي قائمة الإجازات الرسمية خلال عام 2025: