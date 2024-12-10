عبد الصادق يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة

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رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمدينة الطالبات بالجيزة، افتتح خلالها المبنى الثامن بالمدينة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتجهيزه على المستوى اللائق من حيث الإنشاءات والتشطيبات، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع الطالبات واطمئن على أحوال الإقامة والتغذية والخدمات المقدمة، كما استمع إلى مقترحات الطالبات بشأن تحسين الخدمات ووجه بسرعة تنفيذها والعمل على توفير مقومات الراحة في غرف السكن، كما وجه بزيادة الإضاءة داخل بعض المباني، وتناول مع الطالبات وجبة الغداء داخل المطعم المركزي بالمدينة.

كذلك التقي رئيس جامعة القاهرة، مع فريق العمل بالمدينة الجامعية وتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ووعدهم  بتلبيتها خلال الفترة المقبلة، كما وجه الشكر للمشرفات والمسئولات بالمدينة على المعاملة الحسنة التي شهدت بها الطالبات، مؤكدا أن المدينة الجامعة ليست مجرد مكان للسكنى وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المباني وأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مضيفًا أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن جامعية، هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.

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