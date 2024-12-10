محافظ أسيوط يشهد إجراءات تسليم فيلا وقطعة أرض تبرع من مواطن للمحافظة

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إجراءات تسليم فيلا وقطعة أرض على ضفاف نهر النيل بقرية الواسطى تبرع بها مواطن لإقامة مشروعات خدمية لتعود بالنفع والفائدة لأهالي القرية والقرى المجاورة انطلاقًا من المشاركة المجتمعية

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمواطن حسين نور الدين المتبرع بالفيلا وقطعة الأرض

تفقد المحافظ الفيلا المكونة من 5 طوابق على مساحة 723 متر مربع وقطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف و427 متر مربع كائنة بقرية الواسطى على ضفاف نهر  النيل تبرع بها مواطن بعقد هبة لصالح محافظة أسيوط وذلك لدراسة استغلالها لخدمة وصالح المواطنين 

 

وحيث قرر المحافظ تخصيصها كمقر للوحدة المحلية لقرية الواسطى مؤقتًا لتقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم دراسة زراعة قطعة الأرض بأشجار الفاكهة ونبات المورنجا لزيادة المساحة الخضراء وتعظيم الموارد والإمكانات المتاحة والإستفادة من المحاصيل الزراعية لعرضها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

وأكد أبو النصر على أهمية تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات لأهالي المحافظة ووضع حلول للقضايا العامة ما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع بحيث يسهل تحقيق النتائج العادلة والمنصفة والمستدامة مشيدًا بالمواطن ولمسته الطيبة التي قدمها بتبرعه بقطعة الأرض والفيلا لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين لافتًا إلى الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافه أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في خدمة المواطنين وتحقيق حياة أفضل لهم

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