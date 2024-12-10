حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024: استقرار في الأجواء وتحذيرات من الشبورة المائية

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الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عن استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

تشهد البلاد سماءً صافية بسبب تأثير مرتفع جوي في الطبقات العليا، مما يساهم في استقرار الأجواء على جميع المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

  • نهارًا:
    • يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
    • مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا:
    • الطقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال البلاد وشمال الصعيد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

  • الشبورة المائية:
    • تتكون الشبورة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.
    • تنصح الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب انخفاض الرؤية.
  • الملابس:
    • دعت الهيئة إلى عدم الانخداع بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار وتخفيف الملابس، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط:
    • حالته من خفيفة إلى معتدلة.
    • ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر.
    • اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.
  • البحر الأحمر:
    • حالته معتدلة.
    • ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.
    • اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

 

المنطقةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري23°C15°C
السواحل الشمالية22°C11°C
شمال الصعيد23°C10°C
جنوب الصعيد29°C11°C
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