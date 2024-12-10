أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الأساتذة الفائزين بالمناصب الرياضية المرموقة، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بكوكبة من القامات العلمية المتميزة، خاصة في المجال الرياضي

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان بفوز نخبة من أساتذتها بمناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومنهم:

الدكتورة حنان عبد الفتاح، الأستاذ والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة للبنات، تم اختيارها عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة

الدكتورة ماجدة إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة للبنات، نالت عضوية الاتحاد المصري للملاكمة

الدكتورة لمياء علي، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز، حققت إنجازًا متميزًا بتعيينها في مناصب عدة، شملت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي

كما تم اختيار الدكتور محمد فضل الله من قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة للبنين عضوًا بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

جاءت هذه الإنجازات بدعم  كل من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة للبنين

وأشاد الدكتور قنديل بأن جامعة حلوان تمتلك كليتي علوم الرياضة الأعرق في الوطن العربي، واللتين ساهمتا بشكل كبير في تطوير المجال الرياضي

الاتحاد المصري لكرة السرعة الاتحاد المصري للملاكمة رئيس جامعة حلوان عميد كلية علوم مجلس إدارة الاتحاد المصري

مواد متعلقة

تكريم وكيل كلية علوم الرياضة للبنات جامعة حلوان بالبطولة العربية

عبد الصادق يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة

جامعة القاهرة تفتتح منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة

جامعة عين شمس تتألق ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية في التعاون الدولي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال عام2024

جامعة حلوان تنظم القافلة الطبية التنموية المتكاملة بنادي حلوان غرب

تمريض حلوان تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير مملكة كمبوديا لبحث سبل التعاون المشترك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

كلية الهندسة بحلوان تنظم مبادرة "هنتعلم برمجة" معًا نحو مستقبل رقمي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية

استئناف محاكمة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر.. بعد قليل

"سامر إسماعيل" يثير الجدل بعد تصريحات حول تعرض ممتلكاته للسرقة وسط الفوضى في سوريا