تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى صدفا المركزى



تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مستشفى صدفا المركزي خلال جولة ميدانية مفاجئة للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالمستشفيات والمنشأت الطبية والوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

رافقه خلال الجولة اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور جوزيف وديع مدير مستشفى صدفا المركزي.

استهل المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين ثم تفقد غرفة الحقن الآمن وقسم الغسيل الكلوي واستفسر من المرضى بالقسم عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية موجهًا على الفور بإجراء الصيانة اللازمة لجهاز غسيل كلوي متعطل بالقسم، كما اطمأن على تواجد الأطقم الطبية.

ووجه محافظ أسيوط بحصر النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها على الفور من مديرية الصحة والسكان وفي أسرع وقت مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين لتكون على أعلى مستوى تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أبو النصر إنه سيكون متواجدًا في المستشفيات بالمراكز والقرى في أي وقت للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمترددين عليها ومتابعة انتظام العمل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين في عملهم لافتًا إلى إستمرار مثل تلك الجولات المفاجئة وتقديم كل سبل الدعم والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة من أجل تقديم خدمات تليق بالمصريين وتحترم انسانيتهم مطالبًا الأطباء وأطقم التمريض بالاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى مؤكدًا على إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الطبي الذي يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين