أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024: استقرار في بداية التداولات

افتتحت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 تعاملاتها على استقرار، بعد الارتفاع الأخير الذي سجله عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا، وفيما يلي أحدث الأسعار وفقًا لتحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

عيار 24: سجل 4331.43 جنيه.

سجل 4331.43 جنيه. عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، سجل 3790 جنيهًا، ومع المصنعية 3890 جنيهًا.

الأكثر تداولًا في مصر، سجل 3790 جنيهًا، ومع المصنعية 3890 جنيهًا. عيار 18: سجل 3248 جنيهًا.

سجل 3248 جنيهًا. الجنيه الذهب: بلغ سعره 30،320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

عالميًا، استقر سعر الذهب عند 2672 دولارًا للأوقية خلال تعاملات صباح اليوم، مدعومًا بتوجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الساعات القادمة

مع استقرار الأسعار محليًا وعالميًا، يتوقع خبراء أن تشهد الأسواق تذبذبًا طفيفًا بناءً على تطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

يُنصح المقبلون على الشراء بمتابعة تحديثات الأسعار، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد.

نصائح للمستهلكين: