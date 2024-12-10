إنزاجي: إنتر جاهز لمواجهة باير ليفركوزن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، أن فريقه استعد بأفضل شكل لمواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أهمية المباراة وصعوبة الحفاظ على نظافة الشباك أمام فريق يتمتع بجودة فنية وتنظيم عال.

إنزاجي: إنتر جاهز لمواجهة باير ليفركوزن

يمتلك إنتر 13 نقطة من دون أي أهداف مستقبلة من أول خمس مباريات، بينما يحتل ليفركوزن المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة حاسمة للتأهل.

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وأضاف إنزاجي: "لدينا بعض الغيابات، مثل الجميع في هذا الوقت. في الدفاع، غياب دومفريس، بنجامين بافارد، وفرانشيسكو أتشيربي يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لكن الثقة كاملة بالجميع."

 

إنزاجي0 إنتر انتر ميلان ليفركوزن بايرليفركوزن

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