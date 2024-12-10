محافظ أسيوط يدعو أصحاب المواهب من الشباب للمشاركة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة





دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أصحاب المواهب بالمحافظة من النشء والشباب للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة التي تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية حيث بدأ التقديم في المسابقة في الأول من أكتوبر 2024 ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري تحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية وذلك للنشء والشباب من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة بهدف الإكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية هذه الجائزة التي تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى النشء والشباب، وتشجيعهم على الإبتكار في مجالات الفنون والآداب، ضمن جهود الدولة لتحقيق مستقبل واعد للأجيال القادمة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وإنطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية جميع المبدعين وتنمية مواهبهم لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأوضح المحافظ أن الجائزة تمنح في ثلاثة مجالات، هي: الأدب ويشمل ( القصة - الشعر - التأليف المسرحي)، والفنون وتشمل ( الرسم - العزف – الغناء)، والإبداع والإبتكار، ويضم (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الإبتكارات العلمية) وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين الفئة الأولى من 5 إلى 12 سنة والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة وتمنح لكل فئة عمرية جائزتان في كل فرع، ليصل الإجمالي إلى أربع جوائز في كل مجال، بقيمة 40 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز عمره 18 سنة وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط وتقسم الفئات العمرية إلى مستويين، من 5 حتى 12 سنة للمستوى الأول، ومن 12 حتى 18 سنة للمستوى الثاني، وتشترط المسابقة ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أخرى، وألا يكون قد سبق الفوز بالجائزة دون إضافات إبداعية جديدة.

كما تتيح المسابقة التقديم في بعض الفروع كأعمال جماعية بشرط موافقة المشاركين ويمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجائزة www.ckp.eg والاستعلام من خلال صفحة “جائزة الدولة للمبدع الصغير” على فيسبوك أو عبر الرقم المخصص للواتساب 01559919944