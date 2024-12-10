محافظ أسيوط يدعو أصحاب المواهب من الشباب للمشاركة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة

محافظات
جانب المبدع الصغير
جانب المبدع الصغير



دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أصحاب المواهب بالمحافظة من النشء والشباب للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة التي تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية حيث بدأ التقديم في المسابقة في الأول من أكتوبر 2024 ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري تحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية وذلك للنشء والشباب من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة بهدف الإكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية هذه الجائزة التي تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى النشء والشباب، وتشجيعهم على الإبتكار في مجالات الفنون والآداب، ضمن جهود الدولة لتحقيق مستقبل واعد للأجيال القادمة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وإنطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية جميع المبدعين وتنمية مواهبهم لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأوضح المحافظ أن الجائزة تمنح في ثلاثة مجالات، هي:  الأدب ويشمل ( القصة - الشعر - التأليف المسرحي)، والفنون  وتشمل ( الرسم - العزف – الغناء)، والإبداع والإبتكار، ويضم (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الإبتكارات العلمية) وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين الفئة الأولى من 5 إلى 12 سنة والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة وتمنح لكل فئة عمرية جائزتان في كل فرع، ليصل الإجمالي إلى أربع جوائز في كل مجال، بقيمة 40 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز عمره 18 سنة وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط وتقسم الفئات العمرية إلى مستويين، من 5 حتى 12 سنة للمستوى الأول، ومن 12 حتى 18 سنة للمستوى الثاني، وتشترط المسابقة ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أخرى، وألا يكون قد سبق الفوز بالجائزة دون إضافات إبداعية جديدة.

كما تتيح المسابقة التقديم في بعض الفروع كأعمال جماعية بشرط موافقة المشاركين ويمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجائزة www.ckp.eg والاستعلام من خلال صفحة “جائزة الدولة للمبدع الصغير” على فيسبوك أو عبر الرقم المخصص للواتساب 01559919944

اسيوط اكتشاف أكتوبر أكتوبر 2024 الـ ألا الأب الابتكار افات افة الاستعلام أفق الأعلى للثقافة افيه الات الاعلى الاكتشاف الاكتشاف المبكر الاول التطبيق أشر إشراف التقدم التقديم اصحاب أعلى آفا التطبيقات استعلام آسية اسيو فقة فاضل فنو

مواد متعلقة

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى صدفا المركزى

محافظ أسيوط يشهد إجراءات تسليم فيلا وقطعة أرض تبرع من مواطن للمحافظة

جامعة أسيوط تطلق فعاليات دوري القطاعات لكرة الطائرة

التدخين بين الصحة والدين فى ندوة لعلوم أسيوط

جامعة أسيوط تعقد حلقة معلوماتية حول مشروع مركز التميز للزراعة والمياه

جامعة أسيوط تُطلق فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

هندسة جامعة أسيوط تنظم رحلة علمية للطلاب لزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

محافظ أسيوط: إستمرار حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة بمركز أبوتيج

الأكثر قراءة

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

كلية الهندسة بحلوان تنظم مبادرة "هنتعلم برمجة" معًا نحو مستقبل رقمي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية

استئناف محاكمة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر.. بعد قليل

"سامر إسماعيل" يثير الجدل بعد تصريحات حول تعرض ممتلكاته للسرقة وسط الفوضى في سوريا