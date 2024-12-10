استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله في تعاملات أمس.

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.47 جنيه

50.47 جنيه سعر البيع: 50.57 جنيه

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.45 جنيه

50.45 جنيه سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.45 جنيه

50.45 جنيه سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 50.45 جنيه

50.45 جنيه سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.46 جنيه

50.46 جنيه سعر البيع: 50.56 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.45 جنيه

50.45 جنيه سعر البيع: 50.55 جنيه

تحليل أداء الدولار في السوق المصرية

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الحالية هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف، حيث يراقب المستثمرون والتجار تحركات العملة الأجنبية وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار