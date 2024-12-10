استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الاقتصاد
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الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله في تعاملات أمس.

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 50.47 جنيه
  • سعر البيع: 50.57 جنيه

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 50.45 جنيه
  • سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 50.45 جنيه
  • سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

  • سعر الشراء: 50.45 جنيه
  • سعر البيع: 50.55 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 50.46 جنيه
  • سعر البيع: 50.56 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 50.45 جنيه
  • سعر البيع: 50.55 جنيه

تحليل أداء الدولار في السوق المصرية

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الحالية هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف، حيث يراقب المستثمرون والتجار تحركات العملة الأجنبية وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

  • السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في استقرار سوق العملات.
  • الأوضاع الاقتصادية العالمية: تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة تؤثر بشكل غير مباشر على الدولار في الأسواق المحلية.
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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

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