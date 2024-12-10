عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

دفع أنخفاض أسعار اللحوم والخضروات والدواجن إلى تراجعت وتيرة ارتفاعات معدلات التضخم السنوية والشهرية لإجمالي الجمهورية حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيان رسمي، إن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغت 25% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة 26.3% حققتها في الشهر السابق أكتوبر علي اساس سنوي.

كما تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر على أساس شهري، بنسبة 0.1% ليسجل مستويات 239.8 نقطة لشهر نوفمبر 2024.

وعز الجهاز المركزي للتعبئة العامة، “ تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر إلى تراجع أسعار قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره 2.8%، بعد انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة0.3%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.4% انخفاض أسعار مجموعة، وانخفاض اللحوم والدواجن بنسبة 3.0%و انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.4%”.