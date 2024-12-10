"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

يعد مشروع جنة مصر 2024 أحد المشاريع السكنية الفاخرة التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يتميز المشروع بتصميماته العصرية ومواقعه الاستراتيجية، ويستهدف أصحاب الدخول المرتفعة الذين يبحثون عن وحدات سكنية عالية الجودة في كمبوند متكامل الخدمات يشمل حمامات سباحة ومساحات خضراء واسعة.

تفاصيل حجز شقق مشروع جنة مصر 2024

موعد الحجز:

يبدأ الحجز: الأحد، 27 أكتوبر 2024 .

. ينتهي الحجز: الخميس، 26 ديسمبر 2024.

أماكن الوحدات المخصصة:

يخصص المشروع نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم. وفيما يلي توزيع الوحدات:

القاهرة الجديدة: 20 وحدة من أصل 409 وحدات.

20 وحدة من أصل 409 وحدات. مدينة 6 أكتوبر: 11 وحدة من أصل 223 وحدة.

11 وحدة من أصل 223 وحدة. دمياط الجديدة: 7 وحدات من أصل 150 وحدة.

خطوات حجز شقق مشروع جنة مصر 2024

للتقديم على وحدات المشروع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان من هنا. الاطلاع على كراسة الشروط: تحميل وقراءة كراسة شروط المشروع. إنشاء حساب جديد: إذا كنت لا تملك حسابًا، قم بتسجيل بياناتك وتفعيل الحساب. اختيار المدينة والطابق: تحديد المدينة المرغوبة والطابق المفضل. ملء البيانات ورفع المستندات: إدخال البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة. تقديم طلب الحجز: رفع استمارة الحجز الموقعة وإيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة. اختيار طريقة الدفع: تحديد طريقة السداد المناسبة وفق كراسة الشروط.

مميزات مشروع جنة مصر 2024

تصميم عصري: وحدات سكنية فاخرة بتصميمات مميزة.

وحدات سكنية فاخرة بتصميمات مميزة. مواقع استراتيجية: اختيار مدن رئيسية تلبي احتياجات السكان.

اختيار مدن رئيسية تلبي احتياجات السكان. خدمات متكاملة: كمبوند يشمل خدمات متنوعة مثل حمامات سباحة ومساحات خضراء.

كمبوند يشمل خدمات متنوعة مثل حمامات سباحة ومساحات خضراء. مرونة السداد: خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.

رابط كراسة شروط جنة مصر 2024

يمكن تحميل كراسة شروط مشروع جنة مصر 2024 ومعرفة التفاصيل الكاملة عبر الرابط هنا.