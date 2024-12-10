محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي الفتح وأبوتيج

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي الفتح وأبوتيج ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 11 حالة تعدي بمركزي الفتح وأبوتيج بمساحة 21 قيراط زراعة و190 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بحملة تمكنت خلالها من إزالة 7 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 190 متر مربع كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز في إزالة 4 حالات تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي وتم استرداد الأرض وإزالة كافة التعديات وذلك في وجود قوة أمنية ومسئولي الإزالات وجهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين

 

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي دون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة للتعدي على الراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ عليها للاجيال القادمة لافتًا إلى أن الموجة 24 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

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