حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024: استقرار وطقس معتدل في معظم الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث يسود استقرار في الأجواء مع سماء صافية على معظم أنحاء البلاد، ويعود ذلك إلى التأثر بـ مرتفع جوي في الطبقات العليا.

الطقس ليلًا: بارد على معظم المناطق، بينما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد وشمال البلاد.

بارد على معظم المناطق، بينما يكون على شمال الصعيد وشمال البلاد. الطقس نهارًا: معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات الأرصاد

الشبورة المائية: من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

من المتوقع أن تتكون صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية. نصيحة القيادة: توصي الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب هذه الشبورة المائية، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة الطفيف في النهار.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 1 متر ، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية .

من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج من ، واتجاه الرياح من . البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم