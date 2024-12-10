وظائف وزارة النقل 2024: فرص شاغرة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

تسعى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل إلى شغل عدد من الوظائف القيادية في مجموعة الوظائف التخصصية والقيادية في المستوى الوظيفي "مدير عام". وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

يتوافر في الهيئة 7 وظائف شاغرة في مجالات متعددة تتطلب مؤهلات وخبرات متخصصة.

الوظائف الشاغرة

تتمثل الوظائف المتاحة في وزارة النقل 2024 كالتالي:

3 وظائف شاغرة بمنصب مدير عام منطقة، في المستوى الوظيفي (أ). وظيفة واحدة شاغرة بمنصب مدير عام الإدارة العامة لصيانة المعدات والأجهزة والإنشاءات، في المستوى الوظيفي (أ). وظيفة واحدة شاغرة بمنصب مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب، في المستوى الوظيفي (أ). وظيفة واحدة شاغرة بمنصب مدير عام الإدارة العامة لساحات الانتظار، في المستوى الوظيفي (أ). وظيفة واحدة شاغرة بمنصب مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، في المستوى الوظيفي (أ).

كيفية التقديم على وظائف وزارة النقل 2024

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2024 التقديم من خلال الخطوات التالية:

موعد التقديم: التقديم متاح من 1 ديسمبر 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024. طريقة التسليم: يجب تسليم المستندات يدويًا فقط إلى رئيس مجلس الإدارة في العنوان التالي:

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية، 106 طريق الحرية. المستندات المطلوبة: يجب استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، الوصف الموجز للوظيفة، شروط شغل الوظيفة، ومعايير التفضيل.

ملاحظات هامة

الطلبات غير المستوفاة أو التي تصل قبل أو بعد الموعد المحدد أو عبر البريد لن يتم الالتفات إليها.

أو التي تصل أو عبر لن يتم الالتفات إليها. سيتم تحديد موعد الاختبارات لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

رابط التقديم

يمكن التقديم على وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من هنا أو التوجه إلى الأمانة الفنية بالإدارة المركزية.