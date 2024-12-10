رويترز نقلا عن مصادر: التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا يصل إلى نحو 25 كيلومترًا جنوب غرب دمشق

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، بأن التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا يصل إلى نحو 25 كيلومترًا جنوب غرب دمشق.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

كلية الهندسة بحلوان تنظم مبادرة "هنتعلم برمجة" معًا نحو مستقبل رقمي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية

استئناف محاكمة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر.. بعد قليل

"سامر إسماعيل" يثير الجدل بعد تصريحات حول تعرض ممتلكاته للسرقة وسط الفوضى في سوريا