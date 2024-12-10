مدبولي يتفقد مشروعات التنمية في محافظة بورسعيد 2024

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية الهامة في محافظة بورسعيد اليوم.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحكومة للمشروعات الكبرى التي تُنفذ في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بورسعيد.

من المتوقع أن يقوم الدكتور مدبولي بمراجعة سير العمل في المشاريع القائمة، مع التأكيد على التقدم المحرز في تنفيذها.

كما يهدف التفقد إلى تعزيز الدعم الحكومي لهذه المشروعات الحيوية، التي تسهم في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.