محافظ أسيوط: ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمركز القوصية



أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لإحكام السيطرة علي الأسواق وحماية جمهور المستهلكين والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المعروضة، من خلال حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الإستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث نفذت حملة بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية بقيادة سامح عبدالعال مدير الإدارة وبمشاركة المقدم محمد عمر ردس من مباحث التموين والدكتور إسلام أحمد من التفتيش الصيدلي تمكنت خلالها من ضبط مخزن أدوية بإحدى قرى مركز القوصية غير مرخص وضبط كميات كبيرة من الأدوية دون فواتير وألبان أطفال وأدوية أخرى تخص وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها خارج المصالح العامة التابعة للوزارة كما تضمنت المخالفات على الأسواق ضبط 6 طن و100 كيلو أرز منتهي الصلاحية وطن و480 كيلو سكر دون فواتير وناقص الوزن فضلًا عن استغلاله لبعض العلامات التجارية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء صحي وآمن للجميع مشدا على واستمرار الحملات والمتابعة المستمرة للأسواق ولن نسمح بأي تهاون يهدد سلامة المجتمع داعيًا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان اللواء دكتور هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.