حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024: استقرار جوي ودرجات حرارة معتدلة

تشهد الأحوال الجوية في مصر استقرارًا منذ بداية شهر ديسمبر، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى شمال الصعيد. بينما يكون الطقس دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس بارد على أغلب الأنحاء، ويكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 23°C (العظمى) - 14°C (الصغرى)

23°C (العظمى) - 14°C (الصغرى) العاصمة الإدارية: 23°C - 12°C

23°C - 12°C 6 أكتوبر: 22°C - 12°C

22°C - 12°C الإسكندرية: 22°C - 12°C

22°C - 12°C شرم الشيخ: 26°C - 17°C

26°C - 17°C الغردقة: 27°C - 16°C

27°C - 16°C الأقصر: 27°C - 11°C

27°C - 11°C أسوان: 28°C - 12°C

28°C - 12°C سيوة: 20°C - 08°C

يُتوقع استمرار الطقس المستقر خلال الساعات القادمة، مع توخي الحذر من الطقس البارد في الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية.