جوميز ينتقد ثنائي الزمالك عقب التعادل أمام أنيمبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وجه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللوم على ثنائي دفاع الفارس الأبيض، عقب التعادل أمام أنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز انتقد ثنائي قلب الدفاع بفريق الزمالك، حسام عبد المجيد والزناري، بسبب أدائهما الدفاعي المتواضع في مباراة أنيمبا ".

وتابع:" جوميز يرغب في مشاركة محمود حمدي الونش بشكل أساسي في مباراة المصري البورسعيدي القادمة، بدلا من حسام عبد المجيد، بعد تراجع مستواه".

وأتم كريم رمزي تصريحاته:" الجهاز الطبي بنادي الزمالك، نصح جوميز بضرورة عدم الدفع بالمدافع محمود حمدي الونش بشكل أساسي في مباراة المصري، لأنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة كاملة، حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى ".

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