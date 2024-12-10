‏نتنياهو يصل إلى قاعة المحكمة في تل أبيب ضمن محاكمته بتهم الفساد للمرة الأولى

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، إلى قاعة المحكمة في تل أبيب ضمن محاكمته بتهم الفساد للمرة الأولى.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

الأكثر قراءة

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

"مشروع جنة مصر 2024" وحدات سكنية فاخرة بمواقع استراتيجية في مصر

أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

كلية الهندسة بحلوان تنظم مبادرة "هنتعلم برمجة" معًا نحو مستقبل رقمي

استئناف محاكمة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر.. بعد قليل

"سامر إسماعيل" يثير الجدل بعد تصريحات حول تعرض ممتلكاته للسرقة وسط الفوضى في سوريا