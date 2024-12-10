فرص عمل في محافظة قنا: التقديم لوظائف سائقين وفنيين وكهربائيين حتى 19 ديسمبر

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت محافظة قنا عن آخر موعد للتقديم على الوظائف المتاحة في مختلف التخصصات، حيث حددت يوم 19 ديسمبر الجاري كموعد نهائي للتقديم. 

وتشمل الوظائف المطلوبة في المحافظة مجموعة متنوعة من المهن، مثل السائقين، والفنيين، والعمال، والكهربائيين. 

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى مكتب إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا بمدينة قنا.

تفاصيل الوظائف المتاحة في محافظة قنا

أوضحت إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا عن الوظائف المتاحة التي تشمل:

  • 10 سائقين للسيارات
  • 7 مشرفين فنيين
  • 2 ميكانيكي سيارات وعفشة
  • 4 عمال خدمات فني
  • 1 كهربائي سيارات

شروط التقديم على وظائف محافظة قنا

أعلنت إدارة تشغيل الشباب عن شروط التقديم للوظائف المتاحة، والتي تشمل:

  • وظيفة مشرف فني: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط في تخصص السيارات، وأن يكون من أبناء محافظة قنا.
  • بقية الوظائف: يجب أن يكون المتقدم حاملًا مؤهلًا تعليميًا مناسبًا للوظيفة التي يرغب في التقديم لها.

المستندات المطلوبة للتقديم

لتقديم طلب الحصول على الوظيفة، يجب على المتقدمين إحضار المستندات التالية:

  • طلب باسم وزير المحافظ، موضحًا فيه العنوان.
  • صورة من المؤهل الدراسي (لكافة الوظائف).
  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية (سارية).
  • صورة من الموقف من التجنيد (للذكور).
  • صورة من رخصة القيادة درجة ثانية على الأقل (سارية).

مواعيد وأماكن التقديم

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة التوجه إلى مكتب إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا، الذي يقع في الدور الخامس. 

بدأ التقديم في 8 ديسمبر 2024، على أن يكون آخر موعد للتقديم في 19 ديسمبر 2024. وتجدر الإشارة إلى أن العمل سيتم بنظام الأجر اليومي.

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