فرص عمل لحاملي المؤهلات المتوسطة أو أقل في القاهرة الكبرى والمحافظات

أعلنت عدة جهات حكومية وشركات في القاهرة الكبرى والمحافظات عن توافر وظائف شاغرة لحاملي المؤهلات المتوسطة أو دون مؤهلات (مثل شهادة الإعدادية أو محو الأمية).

تشمل الوظائف المعلنة فرص عمل في وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة مصر للطيران، وجهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، حيث لا تتطلب هذه الوظائف مؤهلات دراسية عليا أو فوق المتوسطة.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها لتوظيف عدد من العاملين في الخدمات المعاونة، وهي وظائف لا تتطلب مؤهل دراسي، وفقًا للشروط التالية:

السن لا يزيد عن 35 عامًا .

. المتقدم يجب أن يكون حاصلًا على شهادة محو أمية على الأقل.

على الأقل. القبول بمواعيد العمل المختلفة (صباحية ومسائية).

أن يكون المتقدم من مدينة بنها ، طبقًا لبطاقة الرقم القومي.

، طبقًا لبطاقة الرقم القومي. التقديم يتم عبر تقديم طلب باسم المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع داخل مجمع خدمات المرأة المتكامل ببنها .

يتم عبر تقديم طلب باسم المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع داخل . آخر موعد للتقديم هو يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024.

وظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية عن توفر وظائف لحاملي الشهادة الابتدائية أو الإعدادية أو شهادة محو الأمية في مركز ومدينة الإسماعيلية، وفي أحيائها الثلاث، وهذه الوظائف تشمل:

وظائف سائقين : يشترط أن يكون المتقدم حاملًا رخصة قيادة من الدرجة الأولى أو الثانية .

: يشترط أن يكون المتقدم حاملًا . عمال نظافة : يمكن للمتقدمين الحاصلين على إعدادية أو ابتدائية أو محو أمية التقديم لهذه الوظيفة.

: يمكن للمتقدمين الحاصلين على التقديم لهذه الوظيفة. شروط التقديم : لا يزيد سن عاملين النظافة على 40 عامًا . لا يزيد سن السائقين على 45 عامًا . يجب أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة الإسماعيلية .

: آخر موعد للتقديم: الأحد المقبل في مبنى محافظة الإسماعيلية.

وظائف شركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن 47 وظيفة شاغرة لحاملي الشهادة الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة، وفقًا للشروط التالية: