رئيس شركة مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة شكشوك

قام المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز إبشواي.

هذا وتبلغ طاقة المحطة التصميمية 15 ألف متر مكعب يوميًا وتمتد على مساحة 50،400 متر مربع، تهدف إلى خدمة قرى شكشوك وأبو نعمة وإلياس، وتعتمد في تشغيلها على نظام المعالجة الثنائية "الحمأة النشطة".

رافق "النجار" خلال جولته عدد من المسؤولين والخبراء، منهم الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، والدكتور إسلام هلالي، استشاري الأعمال الكهروميكانيكية بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس مصطفى البرنس، مدير المشروع الاستشاري، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، والمهندسة فاطمة عزت، مدير محطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الأستاذ ناصر العمدة، مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة، وعدد من مهندسي الإشراف والتنفيذ.

شملت الجولة تفقد المبنى الإداري، معمل المحطة، غرفة المحولات، غرفة المولد، أحواض الترسيب الابتدائي والنهائي، أحواض التهوية، أحواض تجفيف الحمأة، المدخل والمصافي، مبنى الورش، وعنبر رفع الرواسب وعنبر الكلور.

وأكد المهندس "النجار" أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 99%، ومن المتوقع افتتاح المشروع ودخوله الخدمة بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

كما أعرب عن تقديره لدور القيادة السياسية في توفير الدعم المالي لاستكمال المشروعات المتوقفة منذ عام 2011، بما في ذلك محطة معالجة شكشوك، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتطوير البنية التحتية بالمحافظة. يهدف هذا التطوير إلى تحسين جودة الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.