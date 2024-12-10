محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بمركز البدارى



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة محمد عبدالراضي رئيس المركز قد قامت تكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف لرفع كفاءة الطرق وحفاظًا علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض حيث تم رفع ناتج تطهير ترعه البياضية لسهوله حركة السيارات ورفع كفاءة الطرق بقرية العقال القبلي بمشاركة على نصير رئيس الوحدة المحلية لقرية العقال القبلي ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بالمركز وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية وبالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

والجدير بالذكر إنه تم تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"