ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيوم

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بوابة الفجر

تمكن رجال مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم من القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة بالمركز، وذلك خلال حملة أمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من مخدري "الأستروكس" و"الأيس". تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات من مصدر سري حول نشاط المتهم. كلف اللواء مدير الأمن العميد هاني تعيلب، رئيس فرع بحث شرق الفيوم، بفحص صحة المعلومات، والتي تم تأكيدها من خلال تحقيقات المقدم أحمد جنيدي، مفتش مباحث المركز، بإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث المديرية.

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قاد الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث سنورس، والنقيب عبد الرحمن الحاج، معاون المباحث، حملة أمنية لضبط المتهم المدعو "ع. ف"، وهو عاطل مقيم بدائرة المركز وله سجل جنائي. تم القبض عليه في منزله، حيث عثر بحوزته على:

  • كمية من مخدر "الأستروكس" تجاوزت 300 جرام.
  • كمية كبيرة من مخدر "الأيس".
  • مبلغ مالي كبير.
  • هاتف محمول يُستخدم في التواصل مع عملائه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي المضبوط هو من أرباح نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول في إدارة تعاملاته. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.

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