جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الـ16

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الحفاظ على مكانته في ترتيب الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

في حين جاء الفريق الملكي في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بعد أن حصل على ثلاث نقاط هامة من جيرونا في الليجا السبت الماضي.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة برصيد 38 نقطة 
ريال مدريد برصيد 33 نقطة 
أتلتيكو مدريد  برصيد 32 نقطة 
أتلتيك بيلباو برصيد 29 نقطة 
فياريال برصيد 26 نقطة 
ريال مايوركا برصيد 24 نقطة 
أوساسونا برصيد 23 نقطة 
جيرونا برصيد 22 نقطة 
ريال بيتيس برصيد 21 نقطة 
ريال سوسيداد برصيد 21 نقطة 
سيلتا فيجو برصيد 21 نقطة 
إشبيلية برصيد  19 نقطة 
لاس بالماس برصيد 18 نقطة
رايو فاييكانو برصيد 16 نقطة 
ليحانيس برصيد 15 نقطة
ألافيس برصيد  14 نقطة 
خيتافي برصيد 13 نقطة
إسبانيول برصيد 13 نقطة
فالنسيا برصيد 10 نقاط 
بلد الوليد برصيد 9 نقاط
 

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