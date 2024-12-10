موعد مباراة بايرن ميونخ وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مساء اليوم الثلاثاء  ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب فيلتينز أرينا المباراة المرتقبة بين فريق بايرن ميونخ وشاختار  في مشوار الجولة السادسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشاختار في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وشاختار في دوري الأبطال عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر   مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وشاختار اليوم

وتذاع مباراة بايرن ميونخ وشاختار عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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