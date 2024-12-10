عاد فريق نيويورك نيكس لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه)، بعدما غاب عنه في المرحلة الماضية للمسابقة.

نيويورك نيكس يعود للانتصارات عبر بوابة تورنتو رابتورز بالدوري الأمريكي للسلة

وحقق نيويورك نيكس انتصارا مثيرا على مضيفه تورنتو رابتورز بنتيجة 113 / 108 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، لينتزع فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.

وتقمص كارل أنتوني تاونز، الذي غاب عن خسارة نيكس أمام ديترويت بيستونز في الجولة الماضية بالمسابقة بسبب إصابة في ركبته اليمنى، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 24 نقطة لمصلحة الفريق الضيف، بالإضافة لقيامه بـ15 متابعة تحت السلة، في حين أحرز زميله جالين برونسون 20 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه خلال اللقاء.

وكسر تاونز نتيجة التعادل بتسجيله نقطتين قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، ثم حسم الفوز لنيكس عقب إحرازه رمية ثلاثية في الحيازة التالية لفريقه.

وأحرز مايكل بريدجز 23 نقطة في المباراة لنيكس، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي على تورنتو رابتورز، بينما أضاف أو جي أنونوبي 14 نقطة ضد فريقه السابق وسجل جوش هارت 10 نقاط.

في المقابل، لم يتمكن سكوتي بارنز، نجم تورنتو من إكمال المباراة، حيث غادر الملعب، في ظل مساعدة من زملائه، في منتصف الربع الثالث بسبب إصابته بالتواء في كاحله الأيمن.

وغاب بارنز عن 11 مباراة سابقة لتورنتو في البطولة خلال الموسم الحالي بسبب كسر في مدار عينه اليمنى وأرتدى نظارات واقية منذ عودته في 21 من الشهر الماضي، حيث عانى الفريق خلالها من النتائج السلبية، عقب تحقيقه فوزين فقط بينما تكبد 9 هزائم.

ورغم تسجيل آر جي باريت 30 نقطة لصالح تورونتو، بالإضافة لإحراز جاكوب بولتل 10 نقاط وقيامه بـ12 متابعة حت السلة، فإن ذلك لم يكن كافيا لأصحاب الأرض من أجل تحقيق الفوز.